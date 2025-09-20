Visite guidée de la Canourgue Office de tourisme de la Canourgue La Canourgue

Visite guidée de la Canourgue Samedi 20 septembre, 10h30, 14h30 Office de tourisme de la Canourgue Lozère

Tarif libre, 25 places disponibles. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Au départ de l’office de tourisme et accompagnés d’un guide, partez à la découverte de la « Petite Venise Lozèrienne »

Découvrez l’histoire passionnante du bourg et de son patrimoine : découvrez la tour de l’horloge, la maison Renaissance, visitez la maison à pan de bois datant du XIVe siècle, la collégiale Saint-Martin, et traversez les différentes ruelles et places historiques du village.

La visite vous permettra également de suivre les canaux aménagés au Moyen Âge.

Office de tourisme de la Canourgue 18 rue de la ville, 48500 La Canourgue La Canourgue 48500 La Canourgue Lozère Occitanie 04 66 32 83 67 http://www.aubrac-gorgesdutarn.com http://www.facebook.com/officedetourismedelaubracauxgorgesdutarn;https://www.instagram.com/aubracgorgesdutarn/ Découvrez le charme de la « Petite Venise Lozérienne ». Été comme hiver, ses ruelles médiévales sillonnées de petits canaux ravissent les visiteurs.

© Office de Tourisme de l’Aubrac aux Gorges du Tarn