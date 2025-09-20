Visite guidée de la capitale de la Viguerie du Fenouillèdes Caudiès-de-Fenouillèdes Caudiès-de-Fenouillèdes

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Rendez-vous à 10h00 sur la place de la Gendarmerie à coté du monument aux morts.

Visite guidées de la ville et de ses monuments emblématiques : Couvent des Augustins, Maison du trésorier de France, Tour du Viguier, Église de la Nativité, Place de la mairie et maisons à pans de bois, le Fort et la cave à vins de l’archevêque de Narbonne, la grand Rue, La Place de la fédération.

Caudiès-de-Fenouillèdes Place de la gendarmerie, 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes Caudiès-de-Fenouillèdes 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie 0660483009 https://www.patrimoni-caoudierenc.fr Caudiès de Fenouillèdes fut, depuis le traîté de Corbeil qui clôtura la croisade contre les cathares en 1258, jusqu’à la création des départements en 1790, la capitale administrative et juridique du Fenouillèdes, ex-province mérovingienne, s’étendant de Latour de France au pays de Sault dans l’Aude, et des sources de l’Agly à Sournia. Il fut le siège de l’un des deux archiprêtres représentant l’évêque d’Alet en Fenouillèdes et en pays de Sault. Il fut chef lieu de canton lors de la création des départements qui découpa le Fenouillèdes en deux parties, l’une rattachée au département des Pyrénées Orientales, l’autre rattachée au département de l’Aude. Il fut le 6 août 1789 le siège de la création de la première Fédération de France, qui entraina successivement la réunion des troupes fédérées le 14 juillet 1790 sur le Champ de Mars pour leur donner le nom de Garde républicaine placée sous l’autorité du Marquis de Lafayette. et à l’origine du choix du 14 juillet comme fête nationale, puisque l’on fête, chaque année, le 14 juillet simultanément la prise de la Bastille et l’anniversaire du 14 juillet 1790, fête de l’Union Nationale. Il reste le symbole de l’existence en Pyrénées Orientales d’un territoire occitan de langue et de culture, rattaché au royaume de France quatre siècles avant le reste du département lors du mariage de louis XIV. Sa taille est probablement due à sa proximité avec les voies de communication, ce qui lui a permis de moins souffrir de l’exode rural. La ville présente une densité élevée avec des petites ruelles étroites, rendant parfois la circulation difficile. La place principale est sans aucun doute l’attraction centrale de la ville. Le lion de Casimir Benet Roche et la maison à colombage sont des curiosités assez rares dans la région. Plus intéressant encore, à quelques mètres de cette place se trouve le lavoir communal qui, non seulement est toujours en service, mais est également fréquenté par la population. Parkings autour de la place

© Patrimoni-Caoudierenc