Visite guidée de La Carde La Carde Esquièze-Sère

Tous les mardis des vacances scolaires, La Carde vous ouvre grand ses portes. Vous pourrez découvrir un savoir-faire unique dans la fabrication d’articles en laine des Pyrénées, 100% Pays Toy. La Carde, fabrique de couvertures, plaids, couettes et articles en lainage des Pyrénées, est une entreprise familiale. Depuis 1891, cinq générations se sont transmis le flambeau de ce qui a su rester une entreprise artisanale et devenir la Maison Lafond.

Visite ouverte à tous permettant de suivre les 12 étapes de fabrication de la matière première, la laine locale, aux produits finis. .

English :

Every Tuesday during the school vacations, La Carde opens its doors to you. You can discover a unique know-how in the manufacture of Pyrenean wool products, 100% Pays Toy. La Carde is a family-run business, producing blankets, plaids, quilts and other woollen products from the Pyrenees. Since 1891, five generations have passed on the torch of what has remained an artisanal business and become Maison Lafond.

German :

Jeden Dienstag in den Schulferien öffnet La Carde seine Türen für Sie. Hier können Sie das einzigartige Know-how bei der Herstellung von Artikeln aus Pyrenäenwolle aus 100% Pays Toy kennenlernen. La Carde, die Fabrik für Decken, Plaids, Steppdecken und Artikel aus Pyrenäenwolle, ist ein Familienunternehmen. Seit 1891 haben fünf Generationen die Fackel weitergereicht, was ein Handwerksbetrieb geblieben ist und sich zum Haus Lafond entwickelt hat.

Italiano :

Ogni martedì durante le vacanze scolastiche, La Carde vi apre le porte. Potrete scoprire un’esperienza unica nella produzione di articoli in lana dei Pirenei, 100% Pays Toy. La Carde è un’azienda a conduzione familiare che produce coperte, plaid, trapunte e altri articoli in lana dei Pirenei. Dal 1891, cinque generazioni hanno tramandato la fiaccola di quella che è rimasta un’industria artigianale ed è diventata la Maison Lafond.

Espanol :

Todos los martes durante las vacaciones escolares, La Carde le abre sus puertas. Podrá descubrir un saber hacer único en la fabricación de artículos de lana de los Pirineos, 100% Pays Toy. La Carde es una empresa familiar que fabrica mantas, plaids, edredones y otros artículos de lana de los Pirineos. Desde 1891, cinco generaciones han pasado la antorcha de lo que ha seguido siendo una industria artesanal y se ha convertido en la Maison Lafond.

