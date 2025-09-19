Visite guidée de la Case du Patrimoine La Case du Patrimoine Hell-Bourg

Visite guidée de la Case du Patrimoine vendredi 19 septembre 2025.

Gratuit, maximum 20 personnes à la fois

Exposition présentant les grands thèmes de l’histoire d’Hell Bourg, les anciens thermes, l’hopital militaire, l’église Saint Henry. Elle affiche de nombreuses photos d’archive sur le village, ses cases, ses rues, ses paysages, avec photos montage comparatifs, photos des cases remarquables actuelles. Un volet architectural montre les différents types de bardage, des éléments architecturaux décoratifs, des décors de frontons de cases, des représentations d’ouvrages d’art en ferronerie. Une boutique chinoise a été reconstituée. Diverses vidéos sur les cases, les anciens thermes, la fabrication de bardeaux, la « case Tonton », sont diffusées.Une reconstitution 3D de l’église Saint Henry avec personnages a été également réalisée.

La Case du Patrimoine, 35 rue du Général de Gaulle, Hell-Bourg 97433, La Réunion. +33692 07 71 88. La « Case du Patrimoine » présente le patrimoine historique, culturel et architectural du village d'Hell Bourg. Situé sur la placette du centre artisanal d'Hell Bourg, à coté de l'Office du Tourisme. Accès par un escalier.

Archives de l’Evéché de la Réunion