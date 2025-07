Visite guidée de la casemate Dambach

Visite guidée de la casemate Dambach samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la casemate

19 rue Principale Dambach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Traditionnelle journée d’ouverture de l’ensemble du site Maginot de la Vallée et visites guidées du site.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, traditionnelle journée d’ouverture de l’ensemble du site Maginot de la Vallée et visites guidées du site. 0 .

19 rue Principale Dambach 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 64 00 29 antoine.christmann@outlook.com

English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Traditional opening day and guided tours of the entire Maginot de la Vallée site.

German :

[EUROPÄISCHE TAGE DES KULTURERBES] Traditioneller Öffnungstag der gesamten Maginot-Anlage des Tals und geführte Besichtigungen der Anlage.

Italiano :

[Tradizionale giornata di apertura dell’intero sito Maginot de la Vallée e visite guidate al sito.

Espanol :

[JORNADAS DEL PATRIMONIO EUROPEO] Tradicional jornada de apertura del conjunto del sitio de Maginot de la Vallée y visitas guiadas al sitio.

L’événement Visite guidée de la casemate Dambach a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte