Visite guidée de la casemate Rieffel Oberrœdern

Visite guidée de la casemate Rieffel Oberrœdern dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de la casemate Rieffel

33 rue de l’Herbe Oberrœdern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Accueil en tenue de soldat de 1940 et découverte du quotidien des soldats de la casemate. Reconstituants français avec véhicules des années 40.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visitez cette fortification portant encore les stigmates des combats de 1940 et réhabilitée en 2008 grâce à l’action d’une équipe de passionnés. Ces derniers, en tenue de soldat de 1940, se feront un plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir le quotidien des soldats de la casemate. Reconstituants français avec véhicules des années 40. 0 .

33 rue de l’Herbe Oberrœdern 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 82 41 24 curtephilou@gmail.com

English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Welcome in 1940 soldier’s uniform and discovery of the daily life of the soldiers in the casemate. French re-enactors with vehicles from the 1940s.

German :

[EUROPÄISCHE TAGE DES KULTURERBES] Empfang in Soldatenkleidung von 1940 und Entdeckung des Alltags der Soldaten in der Kasematte. Französische Reenactors mit Fahrzeugen aus den 40er Jahren.

Italiano :

[Benvenuti in uniforme da soldato del 1940 e scoperta della vita quotidiana dei soldati nella casamatta. Rievocatori francesi con veicoli del 1940.

Espanol :

[DÍAS DEL PATRIMONIO EUROPEO] Bienvenida en uniforme de soldado de 1940 y descubrimiento de la vida cotidiana de los soldados en la casamata. Recreadores franceses con vehículos de los años 40.

L’événement Visite guidée de la casemate Rieffel Oberrœdern a été mis à jour le 2025-02-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte