Informations pratiques

Oberrœdern

Visite guidée de la casemate Rieffel

33 rue de l’Herbe Oberrœdern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Accueil en tenue de soldat de 1940 et découverte du quotidien des soldats de la casemate.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visitez cette fortification portant encore les stigmates des combats de 1940 et réhabilitée en 2008 grâce à l’action d’une équipe de passionnés. Ces derniers, en tenue de soldat de 1940, se feront un plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir le quotidien des soldats de la casemate. 0 .

33 rue de l’Herbe Oberrœdern 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 82 41 24 curtephilou@gmail.com

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English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Visitors are greeted by staff dressed in 1940s military uniforms and learn about the daily lives of the soldiers stationed in the bunker.

L’événement Visite guidée de la casemate Rieffel Oberrœdern a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte