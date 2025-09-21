Visite guidée : De la caserne de cavalerie au Cncs Centre National du Costume et de la Scène Moulins

Visite guidée : De la caserne de cavalerie au Cncs Dimanche 21 septembre, 10h30 Centre National du Costume et de la Scène Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

FOCUS THÉMATIQUE : PATRIMOINE ET ARCHITECTURE

QUAND L’ARCHITECTE RÉINVESTIT LE PATRIMOINE

De la caserne de cavalerie au Cncs : préservation et réhabilitation du patrimoine architectural.

Inauguré en 2006, le Centre national du costume et de la scène de Moulins s’inscrit dans le Quartier Villars dont la caserne est construite dès le XVIIIᵉ siècle – aujourd’hui classée au titre des Monuments historiques. À cette nouvelle vocation des espaces doivent répondre un écrin et des bâtiments adaptés, à l’image de l’aile consacrée aux réserves dessinée par l’architecte Jean-Michel Wilmotte et recouverte d’une côte de maille en acier.

Centre National du Costume et de la Scène Route de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 20 76 20 http://cncs.fr Le Centre national du costume et de la scène est un site unique en Europe pour découvrir les plus beaux costumes de théâtre, de ballet et d’opéra mis en scène dans des expositions scénographiées. Musée unique au monde et lieu de conservation majeur dans le domaine des arts du spectacle, le Centre national du costume de scène est maintenant ouvert toute l’année grâce à son espace d’exposition permanente consacré à Rudolf Noureev, l’un des plus grands danseurs du XXe siècle. La Collection de cette Étoile de la danse russe qui choisit la liberté à Paris, présente des aspects de la vie personnelle et artistique de cet artiste à la carrière internationale exceptionnelle.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Moulins Communauté