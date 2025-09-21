Visite guidée de la cathédrale Cathédrale Notre-Dame Clermont-Ferrand

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Dominant la butte de Clermont, la cathédrale en pierre de Volvic est un chef-d’œuvre de l’art gothique.

Visite guidée par les animateurs de la Paroisse Notre-Dame de Clermont

Cathédrale Notre-Dame Place de la Victoire, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

© Ville Clermont-Ferrand