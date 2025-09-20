Visite guidée de la cathédrale Cathédrale Notre-Dame Noyon

Visite guidée de la cathédrale Cathédrale Notre-Dame Noyon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la cathédrale Samedi 20 septembre, 10h00 Cathédrale Notre-Dame Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Entrez dans l’histoire de la cathédrale aux côtés d’Arnaud Timbert, historien de l’art et spécialiste de l’architecture médiévale. À travers son regard éclairé, découvrez les secrets de sa construction, les évolutions de son architecture et les richesses symboliques de ce chef-d’oeuvre gothique.

Cathédrale Notre-Dame 3 parvis Notre-Dame, 60400 Noyon, France Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France 0344442188 https://www.ville-noyon.fr/bouger-et-sortir/patrimoine/la-cathedrale-gothique Chef d’œuvre du premier art gothique, la cathédrale Notre-Dame recèle un mobilier liturgique exceptionnel.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Noyon