Visite guidée de la Cathédrale Place Roger Ducos Dax

Visite guidée de la Cathédrale Place Roger Ducos Dax jeudi 23 octobre 2025.

Visite guidée de la Cathédrale

Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Aspects historiques, artistiques et spirituels de ce monument au coeur de Dax.

Aspects historiques, artistiques et spirituels de ce monument au coeur de Dax. .

Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 45 16 45 jean.pinsolle@wanadoo.fr

English : Visite guidée de la Cathédrale

Historical, artistic and spiritual aspects of this monument in the heart of Dax.

German : Visite guidée de la Cathédrale

Historische, künstlerische und spirituelle Aspekte dieses Monuments im Herzen von Dax.

Italiano :

Aspetti storici, artistici e spirituali di questo monumento nel cuore di Dax.

Espanol : Visite guidée de la Cathédrale

Aspectos históricos, artísticos y espirituales de este monumento en el corazón de Dax.

L’événement Visite guidée de la Cathédrale Dax a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Grand Dax