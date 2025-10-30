Visite guidée de la Cathédrale Place Roger Ducos Dax
Visite guidée de la Cathédrale Place Roger Ducos Dax jeudi 30 octobre 2025.
Visite guidée de la Cathédrale
Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Aspects historiques, artistiques et spirituels de ce monument au coeur de Dax.
Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 45 16 45 jean.pinsolle@wanadoo.fr
English : Visite guidée de la Cathédrale
Historical, artistic and spiritual aspects of this monument in the heart of Dax.
German : Visite guidée de la Cathédrale
Historische, künstlerische und spirituelle Aspekte dieses Monuments im Herzen von Dax.
Italiano :
Aspetti storici, artistici e spirituali di questo monumento nel cuore di Dax.
Espanol : Visite guidée de la Cathédrale
Aspectos históricos, artísticos y espirituales de este monumento en el corazón de Dax.
