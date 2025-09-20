Visite guidée de la Cathédrale de Maguelone Cathédrale et presqu’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone

Visite guidée de la Cathédrale de Maguelone Cathédrale et presqu’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:15:00

⛪ Visite guidée de la cathédrale de Maguelone

Profitez de cette visite pour découvrir ou redécouvrir la cathédrale de Maguelone, son histoire et ses secrets.

Occupé depuis la Préhistoire, le site de Maguelone abrite dès le VIe siècle le siège d'un des diocèses primitifs du Languedoc. Ruinée au VIIIe siècle, la cité reprend vie au XIe siècle, puis devient propriété pontificale et se développe. Le site est peu à peu abandonné à partir de 1536, date du transfert du siège épiscopal à Montpellier. En 1852, Frédéric Fabrège acquiert le domaine, puis le fouille, le restaure et le replante. La presqu'île accueille aujourd'hui un Centre d'aide par le travail confié aux Compagnons de Maguelone.

@ cdm34