Visite guidée de la Cathédrale, du 6ème au 21ème siècle

Musée de la Faïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-21 16:00:00

Date(s) :

2025-12-21 2025-12-28

Visite guidée dimanches 21 et 28 décembre à 14h30 proposée par le pôle Patrimoine et Transmission de la ville de Nevers.

Lors de cette visite guidée, vous découvrirez les trésors de l’un des joyaux du patrimoine de Nevers. Accompagné d’un guide expert, explorez cette cathédrale unique en France, qui se distingue par ses deux chœurs, témoins de styles architecturaux distincts le gothique et le roman.

Admirez ses remarquables vitraux contemporains, véritables œuvres d’art qui baignent l’édifice d’une lumière saisissante. Parcourez les chapelles, contemplez les sculptures délicates et plongez dans les récits passionnants qui ont façonné l’histoire de ce lieu de culte. Cette immersion architecturale et historique vous révèlera les secrets de construction, les restaurations récentes et continues au fil des siècles.

Adultes, à partir de 12 ans. Tarif 10€ (tarif plein)/5€ (réduit), sur inscription. Durée 1h30.

Départ du Musée de la Faïence et des Beaux Arts.

Inscription sur www.culture.nevers.fr .

+33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

