Visite guidée de la Cathédrale, du VIe au XXIe siècle, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers

Visite guidée de la Cathédrale, du VIe au XXIe siècle Jeudi 26 février, 14h30 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nièvre

Tous publics, dès 8 ans – 10 €/5 €, sur inscription. Lieu de RDV : MFBA – Musée de la Faïence et des Beaux-Arts

Lors de cette visite guidée, vous découvrirez les trésors de l’un des joyaux du patrimoine de Nevers. Accompagné d’un guide expert, explorez cette cathédrale unique en France, qui se distingue par ses deux chœurs, témoins de styles architecturaux distincts : le gothique et le roman.

Admirez ses remarquables vitraux contemporains, véritables œuvres d’art qui baignent l’édifice d’une lumière saisissante. Parcourez les chapelles, contemplez les sculptures délicates et plongez dans les récits passionnants qui ont façonné l’histoire de ce lieu de culte. Cette immersion architecturale et historique vous révèlera les secrets de construction, les restaurations récentes et continues au fil des siècles.

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/

Visite guidée proposée par le pôle Patrimoine et Transmission de la ville de Nevers cathédrale vitraux

Ville de Nevers