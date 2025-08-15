Visite guidée de la cathédrale et de son trésor à Laon Laon

Visite guidée de la cathédrale et de son trésor à Laon

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne

Début : 2025-08-15 15:30:00

fin : 2025-08-15 16:30:00

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19

L’unique façon de pousser les portes du Conservatoire d’art sacré de la cathédrale !

Profitez de cette visite pour découvrir les caractéristiques de Notre-Dame de Laon, parfait exemple des premiers âges du gothique… mais aussi pour accéder à la salle du trésor normalement inaccessible !

RV à l’Office de Tourisme chaque jour à 15h30 afin de retirer vos tickets !

(réservation obligatoire / visite limitée à 18 personnes par session / durée 1h / attention, cette visite ne comprend aucun accès aux hauteurs de l’édifice) 3.5 .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

English :

The only way to push open the doors of the Cathedral’s Conservatory of Sacred Art!

German :

Die einzige Möglichkeit, die Türen des Conservatory of Sacred Art in der Kathedrale aufzustoßen!

Italiano :

L’unico modo per aprire le porte del Conservatorio di Arte Sacra della Cattedrale!

Espanol :

¡La única manera de abrir de un empujón las puertas del Conservatorio de Arte Sacro de la Catedral!

