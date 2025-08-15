Visite guidée de la cathédrale et de son trésor à Laon Laon
Visite guidée de la cathédrale et de son trésor à Laon Laon vendredi 15 août 2025.
Visite guidée de la cathédrale et de son trésor à Laon
Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne
L’unique façon de pousser les portes du Conservatoire d’art sacré de la cathédrale !
Profitez de cette visite pour découvrir les caractéristiques de Notre-Dame de Laon, parfait exemple des premiers âges du gothique… mais aussi pour accéder à la salle du trésor normalement inaccessible !
RV à l’Office de Tourisme chaque jour à 15h30 afin de retirer vos tickets !
(réservation obligatoire / visite limitée à 18 personnes par session / durée 1h / attention, cette visite ne comprend aucun accès aux hauteurs de l’édifice) 3.5 .
Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com
