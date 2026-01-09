Visite guidée de la cathédrale et de son trésor à Laon Laon

Visite guidée de la cathédrale et de son trésor à Laon

L’unique façon de pousser les portes du Conservatoire d’art sacré de la cathédrale !

Profitez de cette visite pour découvrir les caractéristiques de Notre-Dame de Laon, parfait exemple des premiers âges du gothique… mais aussi pour accéder à la salle du trésor pour y admirer de nombreux objets liturgiques préservés !

RV à l’Office de Tourisme chaque samedi et dimanche (à partir du 14/02) à 15h30 afin de retirer vos tickets !

(réservation obligatoire visite limitée à 18 personnes par session durée 1h attention, cette visite ne comprend aucun accès aux hauteurs de l’édifice)

Et découvrez ci-dessous notre programme de visites guidées (janvier > mars 2026) ! .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

English :

The only way to push open the doors of the Cathedral’s Conservatory of Sacred Art!

