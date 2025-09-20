Visite guidée de la cathédrale et présentation du chantier de restauration Cathédrale Saint-Denis Saint-Denis

Visites le samedi 20 septembre à 14h et à 16h30. Le dimanche 21 septembre à 14h et 15h30.

Visite guidée de la cathédrale par la Conservation régionale des monuments historiques de la DAC de La Réunion :

Le samedi 20 septembre à 14h et 16h30 et le dimanche 21 septembre à 14h et 15h30 : présentation de l’histoire, de l’architecture et du décor intérieur de la cathédrale, des chantiers de restauration en cours sur les façades et les intérieurs, ainsi que projection du film sur la restauration des toiles marouflées du choeur réalisée en 2018.

A l’issue de la visite, vous sera remise la brochure sur les coulisses des derniers chantiers, illustrée des photographies de Sébastien Marchal.

Cathédrale Saint-Denis 22 Avenue de la Victoire, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 262262210081 https://lacathedrale.re

(c) DAC de La Réunion