Visite guidée de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Alès

Visite guidée de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Alès mardi 3 juin 2025.

Visite guidée de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 3 juin – 21 octobre, les mardis Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Gard

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-03T16:30:00 – 2025-06-03T17:30:00

Fin : 2025-10-21T16:30:00 – 2025-10-21T17:30:00

Proposé par l’Association civile de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès, sur le thème « 3000 ans d’histoire(s) en une heure » à travers son histoire, son architecture et ses décors.

Réservation par téléphone.

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Place Saint-Jean, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 52 08 42 »}]

« 3000 ans d’histoire(s) en une heure » Histoire