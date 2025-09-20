Visite guidée de la cathédrale Saint-Maclou Cathédrale Saint-Maclou Pontoise

Visite guidée de la cathédrale Saint-Maclou 20 et 21 septembre Cathédrale Saint-Maclou Val-d’Oise

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visites guidées par un guide de l’Office de tourisme toutes les 30 minutes. Samedi de 14h à 18h et dimanche de 13h à 17h. Sans réservation.

Cathédrale Saint-Maclou 53 rue de l’Hôtel de Ville, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130383424 http://www.ville-pontoise.fr Siège de la plus importante des six paroisses de Pontoise, elle fut construite au XIe siècle et témoigne du dynamisme et de la richesse de la ville à cette époque. Commencée en style roman, elle fut achevée en style gothique flamboyant. Elle a été consacrée en tant que cathédrale en 1966. Édifice classé au titre des Monuments historiques par Prosper Mérimée en 1840. SNCF gare de Pontoise par gares du Nord ou Saint-Lazare / A15

Visite commentée

Ville de Pontoise