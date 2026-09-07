Visite guidée de la Cathédrale Saint-spire, Cathédrale Saint-Spire, Corbeil-Essonnes
dimanche 20 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Spire · Corbeil-Essonnes
Informations pratiques
Visite guidée de la Cathédrale Saint-spire Dimanche 20 septembre, 14h00 Cathédrale Saint-Spire Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte de cette cathédrale emblématique dans l’histoire de la construction de la ville royale de Corbeil.
Visite guidée toutes les heures.
Cathédrale Saint-Spire Cloître Saint-Spire, 91100 Corbeil-Essonnes, France Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 64 96 23 97 http://www.office-tourisme-essonne.com Centre ville. Parkings à proximité.
Visite commentée
©mairiecorbeilessonnes
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