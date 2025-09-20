Visite guidée de la cathédrale Sainte-Anne : 10 siècles d’architecture Cathédrale Sainte-Anne Apt

Places limitées, sur réservation. Rendez-vous devant la cathédrale.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Depuis sa reconstruction au XIe siècle, la cathédrale a été remaniée à plusieurs reprises lors des grands chantiers des XIIe, XIVe et XVIIIe siècles. La visite mettra en évidence le lien entre architecture et culte des saints locaux et permettra de visiter les cryptes et le Trésor.

© Musée d’Apt