Visite guidée de la centrale de Saint-Laurent, Centrale EDF de Saint-Laurent-des-Eaux, Saint-Laurent-Nouan

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale de Saint-Laurent 19 et 20 septembre Centrale EDF de Saint-Laurent-des-Eaux Loir-et-Cher

À partir de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Fortement déconseillé aux personnes à mobilité réduite / sujettes aux vertiges, malaises et femmes enceintes. Vous devez être en capacité de marcher pendant 2 heures sans aide ni appui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés en visitant la centrale nucléaire de Saint-Laurent.

Centrale EDF de Saint-Laurent-des-Eaux 41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan 41220 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-saint-laurent-des-eaux/presentation [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/recherche-liste?national_event=322 »}] La centrale de Saint-Laurent-des-Eaux se situe sur la commune de Saint-Laurent-Nouan dans le Loir-et-Cher (41). A mi-chemin entre Blois et Orléans, et à moins de 2h de Paris, elle s’étend sur 60 hectares.

La centrale fonctionne avec deux réacteurs de type REP (Réacteur à Eau Pressurisée) d’une puissance unitaire de 900 MW et mis en service en 1981. En 2018, la centrale a produit 11,8 milliards de kWh.

Deux unités de production de type UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz) : Saint-Laurent A1 et Saint-Laurent A2, respectivement mises en service en 1969 et 1971, ont été arrêtées en 1990 et 1992.

Respectueux de l’environnement, le site de Saint-Laurent est certifié selon la norme environnementale ISO 14 001.

En 2018, plus de 770 salariés EDF et 250 prestataires permanents travaillent sur le site de Saint-Laurent.

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés en visitant la centrale nucléaire de Saint-Laurent.

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