Visite guidée de la centrale hydroélectrique d’Alrance, Centrale hydroélectrique EDF d’Alrance, Alrance

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale hydroélectrique d’Alrance Samedi 19 septembre, 09h30, 11h15, 14h00, 15h30 Centrale hydroélectrique EDF d’Alrance Aveyron

Limité à 19 personnes. Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine : vivez une expérience unique au coeur de l’énergie qui transforme vos vies. Venez visiter nos sites et rencontrer ceux qui bâtisset l’avenir électrique depuis 80 ans.

Centrale hydroélectrique EDF d’Alrance 12430 Alrance Alrance 12430 Aveyron Occitanie 0565468990 https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/accueil [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/accueil »}] Parking sur place

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©EDF