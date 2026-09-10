Visite guidée de la centrale hydroélectrique d’Alrance, Centrale hydroélectrique EDF d’Alrance, Alrance
samedi 19 septembre 2026 · Centrale hydroélectrique EDF d'Alrance · Alrance
Informations pratiques
Visite guidée de la centrale hydroélectrique d’Alrance Samedi 19 septembre, 09h30, 11h15, 14h00, 15h30 Centrale hydroélectrique EDF d’Alrance Aveyron
Limité à 19 personnes. Gratuit, sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
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Centrale hydroélectrique EDF d’Alrance 12430 Alrance Alrance 12430 Aveyron Occitanie 0565468990 https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/accueil [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/accueil »}] Parking sur place
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©EDF
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