Visite guidée de la centrale hydroélectrique d’Orlu Mountaneô et la centrale hydroélectrique d’Orlu Orlu

Visite guidée de la centrale hydroélectrique d’Orlu 20 et 21 septembre Mountaneô et la centrale hydroélectrique d’Orlu Ariège

Tarif préférentiel : 8,40€ par personne au lieu de 10,80€ / 19 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:45:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:45:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre, venez visiter Mountaneô à un tarif préférentiel (8,40€ par personne au lieu de 10,80€) et découvrez tous les secrets de la centrale hydroélectrique EDF située à 500m.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre :

– Visites de la centrale hydroélectrique à 10h45, 11h15, 14h30, 15h00, 16h00

Réservez vos places pour la visite de la centrale au 05 61 05 10 10

Mountaneô et la centrale hydroélectrique d'Orlu 09110 Orlu Orlu 09110 Ariège Occitanie 05 61 05 10 10 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/485/events

Présentation générale

Mountaneô est un espace muséographique ludique et immersif situé dans les Pyrénées ariégeoises, destiné à tous les âges. Il invite à découvrir la montagne, ses richesses et ses secrets à travers une expérience interactive stimulant tous les sens.

Les activités proposées :

1. L’espace muséographique

Découverte de l’eau, de l’énergie hydraulique et de l’industrie de la vallée d’Orlu.

2. L’Hydrogame

Jeu immersif et interactif d’une durée de 20 minutes où les visiteurs relèvent un défi en équipe contre la montre pour mieux comprendre les enjeux de l’énergie hydraulique.

3. Les espaces ludiques

Zone générale : jeux stimulant la réflexion et les sens

Zone enfants (3-12 ans) : approche simple du cycle de l’eau et de la biodiversité montagnarde

4. La maison de la réserve

Parcours immersif de découverte des milieux naturels, de la faune et de la flore de la réserve d’Orlu, avec expériences sensorielles.

5. La centrale hydroélectrique d’Orlu

Visite de la seule centrale hydroélectrique visitable en Ariège (sur inscription à l’accueil, incluse dans le billet d’entrée, offerte par EDF).

Organisation de la visite

Les activités peuvent être organisées librement selon les envies des visiteurs, permettant une découverte personnalisée de ce site exceptionnel des Pyrénées ariégeoises. Mountaneô – La Forge 09110 Orlu

Depuis Toulouse : Prendre direction Foix / Andorre par la RN 20 ou l’A66 jusqu’à Ax-les-Thermes. Traverser Ax-les-Thermes, direction Andorre. À la sortie d’Ax-les-Thermes, juste avant le Pont d’Espagne, prendre à gauche la RD22 direction « Orgeix / Orlu / Vallée d’Orlu ». Suivre la RD22 jusqu’à Orlu, traversez le village jusqu’aux « Forges d’Orlu ».

Parking payant sur place

©Raphaël Kann