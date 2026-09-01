Informations pratiques

Orlu

Visite guidée de la centrale hydroélectrique d’Orlu

Mountaneô et la centrale hydroélectrique d’Orlu Orlu Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Une visite guidée de la centrale hydroélectrique EDF d’Orlu est proposée pour découvrir ses installations industrielles. Cette initiative permet d’explorer les secrets de cette centrale située à 500 mètres de Mountaneô.

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Mountaneô et la centrale hydroélectrique d’Orlu Orlu 09110 Ariège Occitanie +33 5 61 05 10 10

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English : Guided Tour of the Orlu Hydroelectric Power Plant

A guided tour of EDF’s Orlu hydroelectric power plant is available, offering a chance to explore its industrial facilities. This tour allows visitors to discover the secrets of this power plant, located 500 meters from Mountaneô.

L’événement Visite guidée de la centrale hydroélectrique d’Orlu Orlu a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées