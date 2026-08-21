Visite guidée de la centrale nucléaire de Brennilis, Centrale nucléaire en démantèlement de Brennilis, Loqueffret

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale nucléaire de Brennilis Samedi 19 septembre, 09h30 Centrale nucléaire en démantèlement de Brennilis Finistère

Visite gratuite. Réservation obligatoire. + 12 ans. 16 personnes max par créneau. Limite d’inscription le 30 août. Durée de la visite : 1 heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, EDF vous ouvre les portes de la centrale nucléaire de Brennilis, témoin de la première génération de centrales nucléaires françaises.

Les salariés EDF vous guideront à la découverte de nos installations. Vous cheminerez autour du bâtiment réacteur pour voir l’avancée du chantier. Vous plongerez pleinement dans l’histoire de cette centrale unique en Bretagne et dans le monde.

Vous découvrirez les prochaines grandes étapes du démantèlement et les métiers qui contribuent chaque jour à relever ce défi industriel.

Une immersion exceptionnelle dans un patrimoine industriel rarement accessible.

Centrale nucléaire en démantèlement de Brennilis Centrale nucléaire de Brennilis Loqueffret 29530 Finistère Bretagne 02 98 99 69 06 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/762/events/1980/animations [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/762/events/1980/animations »}] La centrale en démantèlement de Brennilis est un site unique en Bretagne et dans le monde, ancrée à la fois dans son territoire et dans l’histoire du nucléaire civil. Des visites et animations gratuites sont proposées toute l’année. Le site dispose d’un parking visiteur pour tout transports motorisés tels que les automobiles ou les autobus.

Visite de la centrale nucléaire en déconstruction de Brennilis !

©Valéry Joncheray