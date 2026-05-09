Visite guidée de la centrale nucléaire du Blayais, Centrale Nucléaire du Blayais, Braud-et-Saint-Louis

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale nucléaire du Blayais Samedi 19 septembre, 09h00 Centrale Nucléaire du Blayais Gironde

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, samedi 19 septembre, venez visiter la centrale nucléaire du Blayais et en découvrir tous les secrets.

Durée de la visite : 2h. Départ toutes les 30 minutes le matin entre 9h et 10h30 et l’après-midi entre 13h30 et 15h.

Visite accessible à partir de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Le jour de la visite, la présentation d’une pièce d’identité originale en cours de validité est obligatoire. Les documents numériques et les photocopies ne sont pas acceptés.

Le port de vêtements couvrants ainsi que de chaussures plates et fermées est obligatoire. Une bonne condition physique est requise.

Centrale Nucléaire du Blayais Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 33 98 80 33 https://www.edf.fr/centrale-nucleaire-blayais [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/755/events »}] La centrale nucléaire du Blayais est située sur la commune de Braud et Saint Louis, dans le département de la Gironde.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 19 septembre, venez visiter et découvrir tous les secrets de la centrale nucléaire du Blayais.

©Airmarine