Visite guidée de la centrale nucléaire en pré-démantèlement de Fessenheim Centrale Nucléaire de Fessenheim / Espace EDF Odysselec Fessenheim

Visite guidée de la centrale nucléaire en pré-démantèlement de Fessenheim Samedi 20 septembre, 09h30, 13h00 Centrale Nucléaire de Fessenheim / Espace EDF Odysselec Haut-Rhin

Visite gratuite dans la limite des places disponibles – accessible à partir de 12 ans.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le parcours de visite passe notamment par la salle des machines en pleine transition, la salle de surveillance qui fut à l’époque de la production, le centre de pilotage des réacteurs. La visite, en écho à l’exposition proposée par le musée électropolis à partir du 20 septembre « Mémoires de Fessenheim, un patrimoine alsacien » permet de revenir sur le passé riche de la centrale et de constater sur place la transition vers le démantèlement en cours.

Centrale Nucléaire de Fessenheim / Espace EDF Odysselec D52, 68740 Fessenheim Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est Mise en service en 1977, la centrale de Fessenheim est la première centrale nucléaire à être arrêtée dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie, qui vise à réduire la part de l'énergie nucléaire dans le mix électrique français. En 43 ans d'exploitation, elle a produit 448 TWh d'électricité, soit l'équivalent de 30 ans de consommation électrique alsacienne.

Actuellement en phase de prédémantèlement, la centrale nucléaire de Fessenheim se confirme comme une installation emblématique du patrimoine industriel alsacien. Son démantèlement est prévu pour débuter à l’horizon 2026, dès l’obtention du décret de démantèlement délivré par le ministre de la Transition écologique, après enquête publique et avis de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. D’ici là, les années à venir seront consacrées à préparer les installations pour leur démantèlement. Stationnement gratuit et sécurisé sur le parking principal de la centrale nucléaire

Journées européennes du patrimoine 2025

