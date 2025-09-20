Visite guidée de la centrale nucléaire Paluel

Visite guidée de la centrale nucléaire Paluel samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la centrale nucléaire

Centrale nucléaire EDF Paluel Seine-Maritime

On pense communément que les centrales nucléaires sont des mondes si abusivement technologiques qu’il n’est pas question d’envisager à leur propos une démarche architecturale.

A travers une visite des installations, découvrez l’histoire de la centrale nucléaire de Paluel conçue par des architectes reconnus dans le monde industriel.

Format visite 3h à 3h30 Visite guidée en bus + salle des machines.

Réservation obligatoire. .

Centrale nucléaire EDF Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 50 58 80 93 paluel-cip-visites@edf.fr

