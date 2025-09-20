Visite guidée de la centrale nucléaire Paluel
Centrale nucléaire EDF Paluel Seine-Maritime
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 12:30:00
2025-09-20
On pense communément que les centrales nucléaires sont des mondes si abusivement technologiques qu’il n’est pas question d’envisager à leur propos une démarche architecturale.
A travers une visite des installations, découvrez l’histoire de la centrale nucléaire de Paluel conçue par des architectes reconnus dans le monde industriel.
Format visite 3h à 3h30 Visite guidée en bus + salle des machines.
Réservation obligatoire. .
Centrale nucléaire EDF Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 50 58 80 93 paluel-cip-visites@edf.fr
