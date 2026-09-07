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AGENDA · Le Héron

Visite guidée de la chapelle, Ancienne chapelle funéraire, Le Héron

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne chapelle funéraire · Le Héron

Visite guidée de la chapelle, Ancienne chapelle funéraire, Le Héron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne chapelle funéraire
Adresse
1365 Route de Buchy 76780 Le Héron
Ville
76780 Le Héron
Département
Seine-Maritime

Visite guidée de la chapelle 19 et 20 septembre Ancienne chapelle funéraire Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la chapelle funéraire de la famille De Pomereu d’Aligre

Ancienne chapelle funéraire 1365 Route de Buchy 76780 Le Héron Le Héron 76780 Le Héron Seine-Maritime Normandie Cette chapelle funéraire d’influence byzantine et italienne a été construite en 1868 par l’architecte David de Penarun. Devenue église paroissiale, elle a été acquise et restaurée par la commune.
Venez découvrir la chapelle funéraire de la famille De Pomereu d’Aligre

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