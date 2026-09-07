Visite guidée de la chapelle, Ancienne chapelle funéraire, Le Héron

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle 19 et 20 septembre Ancienne chapelle funéraire Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la chapelle funéraire de la famille De Pomereu d’Aligre

Ancienne chapelle funéraire 1365 Route de Buchy 76780 Le Héron Le Héron 76780 Le Héron Seine-Maritime Normandie Cette chapelle funéraire d’influence byzantine et italienne a été construite en 1868 par l’architecte David de Penarun. Devenue église paroissiale, elle a été acquise et restaurée par la commune.

Venez découvrir la chapelle funéraire de la famille De Pomereu d’Aligre

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