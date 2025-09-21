Visite guidée de la chapelle Chapelle du Bout du Vent Heurteauville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir l’intérieur architectural de cette jolie chapelle au nom mystérieux! Grâce à une visite commentée ainsi que deux vidéos qui expliquent l’originalité de ce village et de son patrimoine. Il fut un hameau de Jumièges jusqu’en 1868. Vous aurez également des informations sur la grange dîmière et le four à chaux avec les interviews de leurs propriétaires.

Chapelle du Bout du Vent Place du Bout du Vent Heurteauville 76940 Seine-Maritime Normandie 0606795241 https://www.heurteauville.fr/ Visite commentée de la chapelle, construite en 1730 pour éviter aux habitants de ce hameau de Jumièges situé rive gauche, de traverser la Seine et parfois de s’y noyer!

Deux vidéos expliqueront son histoire singulière, sa rénovation qui a permis de mettre en valeur sa charpente en coque de bateau inversée et également les autres particularités architecturales du village d’Heurteauville: la grange dîmière et le four à chaux appartenant à des particuliers. accès route

parking place de la chapelle

possibilité de pique niquer en bord de Seine et de se promener sur le chemin de halage.

Pascale Lenôtre