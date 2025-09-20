Visite guidée de la chapelle Chapelle Notre-Dame de Lourdes Lisieux

Visite guidée de la chapelle Samedi 20 septembre, 14h00 Chapelle Notre-Dame de Lourdes Calvados

Durée 1h.

La chapelle Notre-Dame a été construite en 1876 par les sœurs de l’hôpital, à la suite des apparitions de Notre-Dame à Lourdes. Le projet était de permettre aux Lexoviens ne pouvant se rendre à Lourdes de faire leur pèlerinage dans cette chapelle. Partez à sa découverte et venez échanger sur l’art du vitrail

Visite guidée : samedi 20 septembre à 14h

Visite libre : samedi 20 septembre de 16h à 18h et dimanche 21 septembre de 14h à 18h.

Chapelle Notre-Dame de Lourdes Rue de Paris, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie

Ville de Lisieux