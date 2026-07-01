Visite guidée de la chapelle, Chapelle Notre-Dame, Moult-Chicheboville

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites guidées à 14h et 16h.

Chapelle Notre-Dame Route d’Argences, Béneauville, 14370 Moult-Chicheboville Moult-Chicheboville 14370 Calvados Normandie 06 31 61 80 05 https://www.facebook.com/groups/1163407401184598 Chapelle romane XIeet XIIe s Lauréat Prix Trévise 2020 Sauvegarde Art Français Parking

Samedi 19 visites commentées 14H/16/h 16H/18H

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