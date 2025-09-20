Visite guidée de la chapelle de Bellor Chapelle de Bellor Cormoz

Visite guidée de la chapelle de Bellor Chapelle de Bellor Cormoz samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la chapelle de Bellor 20 et 21 septembre Chapelle de Bellor Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées d’environ 40 minutes aux horaires suivants :

14h – 15h – 16h

Visites libres avant et après les visites guidées

Chapelle de Bellor Bellor, 01560 Cormoz, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Cormoz 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 22 49 40 http://www.bourgenbressetourisme.fr Lieu de pèlerinage rassemblant de nombreux fidèles à l’occasion du 1er mai. Dévastée à la Révolution, la chapelle fut reconstruite en 1809. Reconstruction insuffisante, un nouvel édifice voit le jour en 1874 et est couronné ce jour-là par une statue de la Vierge.

Au niveau du mobilier : banc d’œuvre du XIXe siècle, le confessionnal en bois Statues (la Vierge à l’Enfant, Sainte-Philomène, Saint-Joseph…), vitraux sont à découvrir également.

Visites guidées d’environ 40 minutes aux horaires suivants :

© Isabelle Prost