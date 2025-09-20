Visite guidée de la chapelle de la Colombière, œuvre d’Auguste Perret Chapelle de la Colombière Chalon-sur-Saône

Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mercredi 10 septembre à 10h au vendredi 19 septembre à 12h45.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la chapelle de l’ancienne école de la Colombière, œuvre d’Auguste Perret édifiée en 1929, avec un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

Perret est désormais reconnu comme un architecte phare du XXe siècle, et cette chapelle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1996. L’édifice comprend également des vitraux réalisés par Marguerite Huré, qui collabora à de nombreuses reprises dans le domaine du sacré avec Auguste Perret.

La chapelle bâtie entre l'automne 1928 et l'été 1929, est inaugurée le 2 juin 1929. Auguste Perret (1874-1954), l'un des plus grands architectes français, chantre du béton, a construit cette chapelle sur une commande du chanoine Maurice Dutroncy. Il fut proposé à l'architecte parisien de bâtir une chapelle selon les exigences d'un programme très particulier : l'édifice devait accueillir une salle d'étude et deux chambres au rez-de-chaussée et, à l'étage, la chapelle proprement dite. Pour les verrières, Perret recommanda l'intervention de Marguerite Huré, maître verrier avec qui il avait déjà travaillé lors de l'édification de l'église Notre-Dame du Raincy. Bâtie en peu de temps, en 1928 et 1929, la chapelle est très proche architecturalement de celle d'Arcueil, œuvre des frères Perret, édifiée en 1925.

© Émilie Gallay-Wawrzyniak / Ville de Chalon-sur-Saône