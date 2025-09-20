Visite guidée de la Chapelle de l’ex-APECA – 23e km, La Plaine des Cafres La Plaine des Cafres Le Tampon

Monument classé historique en cours de rénovation

172 rue Jean Defos du Rau – 97417 La Plaine des Cafres

Samedi 20 septembre 2025 • 9h à 12h

Découvrez ce lieu emblématique accompagné par les étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de La Réunion – ENSA-La Réunion, qui vous proposeront des visites guidées tout au long de la matinée.

en partenariat avec : l’Association FEKLER A.A.P.E.J. groupe S.O.S.

