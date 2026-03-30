Visite guidée de la Chapelle de l’Observance Musée de la fleur d’Ollioules Ollioules
Visite guidée de la Chapelle de l’Observance Musée de la fleur d’Ollioules Ollioules samedi 11 avril 2026.
Visite guidée de la Chapelle de l’Observance
Musée de la fleur d’Ollioules 4 rue de la Tour Ollioules Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Par petits groupes, découvrez gratuitement ce lieu secret d’Ollioules… Rarement dévoilée, la Chapelle de l’Observance est un lieu patrimonial unique et mystérieux !
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Musée de la fleur d’Ollioules 4 rue de la Tour Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 85 15 68 03 musees@ollioules.fr
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English :
In small groups, discover this secret Ollioules site for free… Rarely revealed, the Chapelle de l’Observance is a unique and mysterious heritage site!
L’événement Visite guidée de la Chapelle de l’Observance Ollioules a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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