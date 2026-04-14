Visite guidée de la Chapelle de Maâ Rue des Templiers Moliets-et-Maa
Visite guidée de la Chapelle de Maâ Rue des Templiers Moliets-et-Maa lundi 10 août 2026.
Moliets-et-Maa
Visite guidée de la Chapelle de Maâ
Rue des Templiers Chapelle de Mâa Moliets-et-Maa Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 11:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Tous les lundis matins des mois de Juillet et Août, venez découvrir l’histoire des Templiers et de cette chapelle du XII° siècle.
Visite guidée gratuite.
Tous les lundis matins des mois de Juillet et Août, venez découvrir l’histoire des Templiers et de cette chapelle du XII° siècle.
Visite guidée gratuite. RDV 10 minutes avant le début de la visite de la chapelle .
Rue des Templiers Chapelle de Mâa Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 56 58
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English : Visite guidée de la Chapelle de Maâ
Every Monday morning in July and August, come and discover the history of the Knights Templar and this 12th-century chapel.
Free guided tour.
L’événement Visite guidée de la Chapelle de Maâ Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-04-14 par OTI LAS
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