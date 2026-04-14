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Visite guidée de la Chapelle de Maâ Rue des Templiers Moliets-et-Maa

Visite guidée de la Chapelle de Maâ Rue des Templiers Moliets-et-Maa

Visite guidée de la Chapelle de Maâ Rue des Templiers Moliets-et-Maa lundi 10 août 2026.

Lieu : Rue des Templiers

Adresse : Chapelle de Mâa

Ville : 40660 Moliets-et-Maa

Département : Landes

Début : lundi 10 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Moliets-et-Maa

Visite guidée de la Chapelle de Maâ

Rue des Templiers Chapelle de Mâa Moliets-et-Maa Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 11:00:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Tous les lundis matins des mois de Juillet et Août, venez découvrir l’histoire des Templiers et de cette chapelle du XII° siècle.
Visite guidée gratuite.
Tous les lundis matins des mois de Juillet et Août, venez découvrir l’histoire des Templiers et de cette chapelle du XII° siècle.
Visite guidée gratuite. RDV 10 minutes avant le début de la visite de la chapelle   .

Rue des Templiers Chapelle de Mâa Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 56 58 

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English : Visite guidée de la Chapelle de Maâ

Every Monday morning in July and August, come and discover the history of the Knights Templar and this 12th-century chapel.
Free guided tour.

L’événement Visite guidée de la Chapelle de Maâ Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-04-14 par OTI LAS

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