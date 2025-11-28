Visite guidée de la chapelle de Prigny Route de l’abbaye Les Moutiers-en-Retz

Visite guidée de la chapelle de Prigny

Route de l’abbaye Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Aux Moutiers-en-Retz, une visite exceptionnelle de Patrice Pipaud qui vous plongera dans l’histoire de la chapelle de Prigny .

Christophe Kuentz vous emmènera dans un voyage à travers le temps pour découvrir les secrets et les anecdotes de la chapelle de Prigny. Depuis sa construction jusqu’à son rôle actuel, chaque pierre de cette chapelle témoigne d’un passé riche et tumultueux.

Au programme de cette conférence :

les origines et la construction de la chapelle de Prigny

les événements historiques marquants associés à ce lieu

les trésors architecturaux et artistiques qu’elle renferme

les découvertes révélées lors de la rénovation de la chapelle.

Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir l’histoire de la chapelle de Prigny sous un nouveau jour.

Route de l’abbaye Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

English :

In Moutiers-en-Retz, Patrice Pipaud takes you on an exceptional tour of the history of the Prigny chapel.

German :

In Les Moutiers-en-Retz gibt es eine außergewöhnliche Führung von Patrice Pipaud, der Sie in die Geschichte der Kapelle von Prigny eintauchen lässt .

Italiano :

A Moutiers-en-Retz, Patrice Pipaud vi accompagnerà in una visita eccezionale alla storia della cappella di Prigny.

Espanol :

En Moutiers-en-Retz, Patrice Pipaud le hará un recorrido excepcional por la historia de la capilla de Prigny.

