Visite guidée de la chapelle de Saint-Martin-de-Villenglose, Chapelle Saint-Martin de Villenglose, Saint-Denis-d’Anjou

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle de Saint-Martin-de-Villenglose Dimanche 20 septembre, 16h00 Chapelle Saint-Martin de Villenglose Mayenne

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

⛪ journées européennes du patrimoine à Saint-Martin-de-Villenglose !

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir la chapelle de Saint-Martin-de-Villenglose lors d’une visite guidée exceptionnelle. ✨

Laissez-vous guider à travers l’histoire de ce lieu chargé de mémoire et découvrez son architecture, son patrimoine et les anecdotes qui témoignent de la richesse de notre territoire.

Une visite conviviale et passionnante pour remonter le temps, mieux comprendre l’histoire de la chapelle et porter un nouveau regard sur ce patrimoine local.

Dimanche 2 septembre à 16h

Chapelle de Saint-Martin-de-Villenglose

⛪ Visite guidée sur réservation

Que vous soyez passionné d’histoire, amateur de patrimoine ou simplement curieux, cette visite est l’occasion idéale de découvrir un lieu authentique et préservé. ❤️

Venez nombreux et laissez-vous raconter l’histoire de Saint-Martin-de-Villenglose !

Chapelle Saint-Martin de Villenglose Saint Martin de Villenglose, 53290 Saint-Denis-d’Anjou, France Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire 0243705219 https://www.saintdenisdanjou.com/patrimoine/patrimoine-architectural L’église de Saint-Martin de Villenglose date du XIe siècle, elle se caractérise par un plan simple avec une nef romane, et est de taille très modeste. Son chœur a été restauré à la fin du XVe siècle. De la même façon, son chevet est percé d’une grande baie gothique, de la même époque, mais aujourd’hui muré. La sacristie elle, est plus contemporaine. En plein milieu, un clocheton la surplombe.

⛪ journées européennes du patrimoine à Saint-Martin-de-Villenglose !

©office de tourisme de Saint-Denis-d’Anjou