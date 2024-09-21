Visite guidée de la chapelle de Tous-Les-Saints Chapelle de Tous-les-Saints Preuilly-sur-Claise

Visite guidée de la chapelle de Tous-Les-Saints Chapelle de Tous-les-Saints Preuilly-sur-Claise samedi 21 septembre 2024.

Visite guidée de la chapelle de Tous-Les-Saints 21 et 22 septembre 2024 Chapelle de Tous-les-Saints Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-21T14:00:00 – 2024-09-21T17:00:00

Fin : 2024-09-22T14:00:00 – 2024-09-22T17:00:00

Une visite commentée du sauvetage de la chapelle de Tous-les-Saints et de sa rare danse macabre (une dizaine en France)

Chapelle de Tous-les-Saints Ancien Cimetière Route du Grand-Pressigny 37290 Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire La Chapelle de Tous-les-Saints fut construite à la fin du XVe siècle dans l’un des anciens cimetières de la ville pour y célébrer les enterrements des plus modestes. Il s’agit d’un élégant sanctuaire de petite dimension appartenant au style flamboyant. De plan rectangulaire, une baie ogivale s’ouvre sur le sud et une autre sur le nord, celle du chevet comporte un cloisonnement plus élaboré. Le portail à arc brisé, au couchant, précédé d’un perron, donne accès au sanctuaire. Une porte, s’ouvrant directement sur le cimetière, a été percée en 1682. Toute la singularité de cette chapelle se trouve dans la qualité de son décor peint et particulièrement par une conception d’ensemble : construction, voûtement et peintures murales dans un seul et même geste, ce qui est très rare.

Elle est ornée d’une peinture murale représentant une danse macabre sur la voûte et les murs. Ce thème artistique se développa à partir du XVe siècle mais il n’en subsiste aujourd’hui qu’une dizaine. Elle représente l’égalité de chacun, riches ou pauvres, devant la mort qui les suit sur chaque panneau. À Preuilly, la particularité réside en la présence de deux farandoles l’une des femmes, l’autre des hommes.

Une visite commentée du sauvetage de la chapelle de Tous-les-Saints et de sa rare danse macabre (une dizaine en France)

yolande Deberne