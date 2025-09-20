Visite guidée de la chapelle des Caveaux La chapelle au Gré des Vents La Palme

Gratuit. Visite guidée sur réservation.

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:55:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T18:55:00

Visite guidée de la Chapelle des Caveaux et Exposition d’Art – Pour les Journées du Patrimoine

Patrimoine architectural du village de La Palme, Michel et Framboise ouvrent au public le jardin & la Chapelle qu’ils ont admirablement restaurés.

L’Art parsemé dans le jardin ombragé et affiché dans la petite Chapelle ravira vos sens.

Les visites guidées gratuites sur réservation de la saison 2025 (à 17h et 18h sauf intempéries) :

Possibilité de visites guidées gratuites sur rendez-vous pour un groupe de 5 personnes minimum.

Contactez Michel et Framboise Tél : 07.66.11.47.98

Venez passer de bons moments dans le village de La Palme.

Si vous ne connaissez pas le village médiéval de La Palme, venez aussi pour pour le visiter :

– La plage sauvage du Rouet surveillée (entre La Palme et Port-La-Nouvelle). Accès à vélo ou à pied.

– Le Salin à visiter en petit train et Boutique du Terroir

– L’étang (pour rider, observer les oiseaux, randonner)

– Anciennes porte du village fortifié :

• La Barbacane, ancien pont-levis,

• La tour de l’horloge

• Enceinte fortifiée.

– Les lavoirs

– Le Moulin et plan d’eau avec sa faune de canards et poissons

– Pour les plus sportifs : Randonnées balisées libres « La Balade d’Esther » (9 km) ou Randonnée « Des Salines au Rouet » (4 km). D’autres Randos disponibles à l’Office de Tourisme de La Palme.

– Bijoutier, Artisan d’Art Metaph’Or

– Et biens d’autres sites touristiques…

Tournée gastronomique et producteurs au village :

– Les bières bio artisanales et tapas de la Brasserie 5 Bis

– Les vins des caveaux du villages

– Le Mijoo Café et ses patisseries maison (spécialités équitables des torréfactrices)

– l’Echo des Saisons (Semi-gastronomique), 42 av. St Pancrace

– Le Café National, 11 & 13 av. de la Mer

– Les Pizzerias

– Le Sel du Salin (aussi en vente dans quelques caves à vins).

La petite Chapelle au Gré des Vents, caveau de la famille Maireville, a été construite en 1880 en pierre bleue de La Palme, marbre extrait dans les collines environnantes au village. Les corps ont été enlevés en 2006 et le monument acheté peu après par Michel et Framboise. Il était à l'abandon et avait été vandalisé. Il a été restauré par les maçons pour le gros œuvre, le reste à été fait… à la main par les nouveaux propriétaires. Deux années ont été nécessaires pour lui donner son aspect actuel, en s'éloignant le moins possible de l'état initial.

Framboise et Michel ouvrent volontiers ce lieu qui n’est donc maintenant qu’une chapelle désacralisée où ils organisent des expositions ponctuelles. Parkings : places limitées sur place ; parking Place Saint-Jean à 200 m ; grand parking Place du 18 juin 1940 (à la salle des fêtes Jean Moulin), à 650 m, soit à 10 mn à pied.

© Framboise