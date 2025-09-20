Visite guidée de la chapelle des Ferrand Chapelle des Ferrand et ancien tribunal Joigny

Entrée libre, se présenter à l’heure indiquée des visites.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter la chapelle des Ferrand, d’époque Renaissance, art macabre, et découvrez sa fresque de l’adoration des mages du XVIe siècle.

Seul vestige de l’ancien cimetière, cette chapelle sépulcrale a été édifiée au début du XVIe siècle à la demande de Jean Ferrand, grand archidiacre de Sens.

