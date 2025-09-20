visite guidée de la chapelle des Franciscaines chapelle des Franciscaines, rue d’Aire, 62130 Saint Pol sur Ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise

visite guidée de la chapelle des Franciscaines chapelle des Franciscaines, rue d’Aire, 62130 Saint Pol sur Ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise samedi 20 septembre 2025.

visite guidée de la chapelle des Franciscaines Samedi 20 septembre, 14h00 chapelle des Franciscaines, rue d’Aire, 62130 Saint Pol sur Ternoise Pas-de-Calais

places limitées à 25 personnes ; inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

visite commentée de la chapelle extérieure et intérieure. Construite durant la 2e reconstruction par l’architecte saint Polois Henri Frey

chapelle des Franciscaines, rue d’Aire, 62130 Saint Pol sur Ternoise rue d’aire, 62130 saint pol sur ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France 07 89 08 15 64 http://www.saintpolsurternoise.fr https://demeure62.com/ Cette chapelle au chevet en pierre de Baincthun et à la flèche blanche en béton est l’œuvre d’Henri FREY, architecte saint-polois en 1957 parkings à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

photo libre de droits