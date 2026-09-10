Visite guidée de la chapelle des jésuites, Ancienne chapelle des Jésuites, Cambrai

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle des jésuites 19 et 20 septembre Ancienne chapelle des Jésuites Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Samedi et dimanche à 10h et 11h

→ RDV à l’entrée de la chapelle des jésuites

Monument incontournable du patrimoine de Cambrai, la chapelle des jésuites vous offre ses secrets le temps d’une visite guidée ! De sa façade à ses cryptes, découvrez son histoire d’hier à aujourd’hui.

Programmé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai

Durée 45 min à 1h

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15

Ancienne chapelle des Jésuites Place Saint Sepulcre, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 0327829385 https://www.destination-cambresis.fr/lieu/chapelle-jesuites-html [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}] Les Jésuites arrivent à Cambrai en 1562 pour lutter contre la diffusion du protestantisme et y fondent un collège. Grâce à un legs de Monseigneur Vanderburch, ils font reconstruire leur chapelle entre 1678 et 1694 selon les principes de la Contre-Réforme, sur des plans réalisés par l’architecte Jean du Blocq. Le rythme architectural, le jeu de polychromie et l’abondance du décor sculpté font de cet édifice un chef-d’œuvre de l’art baroque septentrional. Cette richesse ornementale se retrouve à l’intérieur dans la profusion des hauts et bas-reliefs du chœur et de la nef. Son décor est complété par une série de toiles réalisés par le peintre Arnoult de Vuez, représentant des scènes de la vie du Christ.

La chapelle accueille aujourd’hui des expositions temporaires.

Samedi et dimanche à 10h et 11h

© Yannick Prangère pour Ville d’art et d’histoire de Cambrai