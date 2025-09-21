Visite guidée de la chapelle des Pénitents blancs Chapelle des Pénitents Blancs – cimetière communal Cornac

Visite guidée de la chapelle des Pénitents blancs Dimanche 21 septembre, 10h00 Chapelle des Pénitents Blancs – cimetière communal Lot

Gratuit. RDV à l’esplanade de la chapelle. Pour plus d’informations : 0565385262 (Les Amis de Cornac)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

⛪ Visite guidée — Chapelle des Pénitents blancs de Cornac

Accompagné d’un guide, venez découvrir cette chapelle exceptionnellement ouverte pour les Journées européennes du patrimoine. Un moment privilégié pour explorer ce lieu chargé d’histoire et rarement accessible.

Chapelle des Pénitents Blancs – cimetière communal Cimetière, 46130 Cornac Cornac 46130 Lot Occitanie http://www.cornac.fr La chapelle date du XIIIe siècle et possède des peintures murales restaurées en 1994. Le chœur comporte deux décors fragmentaires et superposés, qui sont peints en trompe-l’œil. L’un date du XIIIe siècle et l’autre du XVIIe siècle. L’intérieur de la chapelle est en cours de restauration. De Bretenoux ou Saint-Céré, suivre Cornac, se rendre à la mairie, puis au cimetière.

© Pah Cauvaldor