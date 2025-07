Visite guidée de la chapelle des pénitents et de la Tour Ripert place Pie V Valréas

Visite guidée de la chapelle des pénitents et de la Tour Ripert place Pie V Valréas samedi 12 juillet 2025.

Visite guidée de la chapelle des pénitents et de la Tour Ripert

place Pie V Devant la chapelle des pénitents blancs et la tour Ripert Valréas Vaucluse

Un véritable voyage dans le temps ! Une plongée au cœur du Moyen âge avec la Tour Ripert et un passage dans le dix-septième siècle avec la Chapelle des Pénitents.

place Pie V Devant la chapelle des pénitents blancs et la tour Ripert Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English :

A real journey through time! A plunge into the heart of the Middle Ages with the Tour Ripert and a passage into the seventeenth century with the Chapelle des Pénitents.

German :

Eine echte Reise durch die Zeit! Tauchen Sie mit dem Ripert-Turm ins Mittelalter und mit der Chapelle des Pénitents ins siebzehnte Jahrhundert ein.

Italiano :

Un vero e proprio viaggio nel tempo! Tuffatevi nel cuore del Medioevo con la Torre Ripert e del XVII secolo con la Chapelle des Pénitents.

Espanol :

¡Un auténtico viaje en el tiempo! Sumérjase en el corazón de la Edad Media con la Torre Ripert y en el siglo XVII con la Chapelle des Pénitents.

