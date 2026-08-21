Visite guidée de la chapelle du Buet, La chapelle Saint-Jacques, Dracy-le-Fort

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle du Buet 19 et 20 septembre La chapelle Saint-Jacques Saône-et-Loire

limité à 30 personne par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Visite de la chapelle du Buet :

Venez découvrir cette chapelle pleine de charme, son histoire et ses détails cachés. Une balade simple et inspirante au cœur du patrimoine local. Nous vous proposons des visites toutes les 45 minutes pour fluidifier les excursions.

La chapelle Saint-Jacques 26 rue du Buet, 71640 Dracy-le-Fort Dracy-le-Fort 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté La Chapelle Saint-Jacques a été érigée au XIXe siècle dans un style néogothique.

Horaires des visites:

©Catherine PERRIN