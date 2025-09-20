Visite guidée de la chapelle du Calvaire du cimetière des Pénitents Noirs de Guéret Cimetière des Pénitents Noirs de Guéret Guéret

Visite guidée de la chapelle du Calvaire du cimetière des Pénitents Noirs de Guéret Samedi 20 septembre, 14h00 Cimetière des Pénitents Noirs de Guéret Creuse

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

⛪ Visite guidée de la Chapelle des Pénitents Noirs

Découvrez l’histoire singulière de cette chapelle et de son mobilier spécifique à la Confrérie des Pénitents Noirs.

À l’issue ou entre les visites, profitez d’un moment de flânerie dans le cimetière attenant, véritable jardin paysager aux tombes anciennes, offrant une atmosphère paisible et accueillante.

Un rendez-vous tout en mémoire et en sérénité, au cœur du patrimoine religieux et funéraire local.

Cimetière des Pénitents Noirs de Guéret Rue de la Madeleine, 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 51 47 00 La chapelle du Calvaire date du XVIIe siècle et le cimetière du XVIIIe siècle.

La Confrérie Sainte-Croix des Pénitents Noirs de Guéret est confirmée le 6 septembre 1673 par l’évêque de Limoges, François de Lafayette. Les Pénitents Noirs se devaient « de visiter les prisonniers et les pauvres pour subvenir à leurs

nécessités, d’aider les pauvres filles orphelines à se marier et les enfants à apprendre quelque métier ou art pour gagner leur vie, de visiter les confrères malades, de faire ensevelir les pauvres trépassés, lesquels n’auront laissé aucun bien pour les aider à leurs funérailles et faire prier Dieu pour eux après leur décès ».

Plus d’un siècle plus tard, le 12 mai 1783, Louis Charles du Plessis d’Argentré évêque de Limoges autorise la Confrérie à aménager son cimetière autour de leur Chapelle du Crucifix sur un terrain leur appartenant et un autre limitrophe offert par le sieur Antoine-François-Sylvain Coudert seigneur de Sardent.

Il n’était plus possible en effet, suite à l’ordonnance royale de 1776 qui prohibait les inhumations dans les églises et les chapelles, que les confrères soient enterrés dans la Chapelle Saint-Pardoux de Guéret.

La Confrérie est dissoute pendant la Révolution, le 18 aout 1792, en application d’un décret de l’Assemblée Nationale. Parking.

© Association « Société du Cimetière des Pénitents Noirs » de Guéret